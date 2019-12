Abimael Chimal/Francisco Esquivel Contreras/Agencia Reforma

La desafiliación del Veracruz podría concretarse el próximo jueves.

Este martes, la Asamblea de la Liga MX fue informada de los avances de la investigación que la Secretaría General de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) inició en contra de los Tiburones Rojos, derivada de las irregularidades administrativas.

Sin embargo, será la Asamblea de la FMF la que defina el futuro del equipo de Fidel Kuri.

"Respecto a la no participación de Tiburones rojos del Veracruz en dicha asamblea se explicó que este hecho está fundamentado en lo dispuesto en el artículo octavo del reglamento interno de la Liga MX, que establece: 'solo tendrán derecho a asistir a las asambleas los clubes que se encuentren en pleno ejercicio de sus derechos a través de su respectivo dueño, representante titular y/o representante suplente'", informó la Liga en un comunicado.

"Será la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), quien analice y determine la resolución al caso del Club Tiburones Rojos de Veracruz, que se encuentra bajo un procedimiento por parte de las autoridades de la FMF".

La Asamblea de la FMF, que está constituida por la Liga MX, el Ascenso, Segunda División, Tercera División y Sector Amateur, sesionará el próximo jueves.

Señala Kuri a FMF y a Televisa

Por su parte, Fidel Kuri teme por su integridad y responsabilizó a la Federación Mexicana de Futbol, así como a Televisa, de cualquier agravio que pueda sufrir él o su familia.

"A partir de este momento hago responsable a la Federación Mexicana de Futbol, como a Televisa de cualquier daño que pueda sufrir en nuestra integridad, a mi familia o a un servidor", expresó el directivo para el programa Futbol Picante.

El propietario de los escualos, quien no fue recibido este martes en la junta de dueños de la Femexfut, aceptó que tuvo contacto con el dueño de Grupo Pachuca Jesús Martínez, quien le aconsejó recuperar lo más que pueda del equipo.

"Persona non grata siempre lo he sido, si me hubieran desafiliado ya lo hubieran hecho, cuando sea el momento ya veremos. Hoy saludé a uno de los dueños, platiqué con Jesús Martínez, es una persona que siempre he respetado me dijo 'recupera lo que puedas'", señaló.

Kuri negó que haya amenazado de muerte al ex directivo de Santos Laguna Alejandro Irarragorri.

El dueño de los escualos demostró que hubo una demanda realizada en la Ciudad de México por una supuesta amenaza hecha en abril, un día en el que estaba en Veracruz. Kuri aceptó que hubo sólo un reclamo afuera de la oficina de Enrique Bonilla en agosto pasado.

El empresario concluyó que defenderá a su franquicia, porque la gente del Puerto se lo merece.