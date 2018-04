¿Tom Brady no jugará con los Patriots esta temporada?

Agencia

Ciudad de México.- El experto de la NFL, Adam Schefter, dejó caer un poco de bomba el miércoles por la mañana, informando que Tom Brady aún no se ha comprometido a jugar durante la temporada de la NFL 2018.

Schefter fue invitado en "Get Up" de ESPN e informó que los Patriots de Nueva Inglaterra y la gente de Brady son aparentemente optimistas de que sí jugará en 2018. Sin embargo, Schefter también notó que aún está en el aire una decisión final, informa el portal La Vanguardia.mx.

"No ha habido noticias oficiales de que Tom regrese para la temporada 2018", dijo Schefter. "Todavía no se ha comprometido a jugar. Creo que la gente de alrededor y las personas dentro de esa organización piensan que él jugará, pero no saben que jugará".

Brady no asistió a los entrenamientos voluntarios de temporada baja de los Patriots , que comenzaron el lunes. Si bien no es inusual que Brady omita los entrenamientos, no lo hizo desde 2010. La movida causó sorpresa en la NFL considerando su edad (41 en agosto), el deseo de su esposa de que se retire y la desavenencia reportada entre ellos, y el entrenador Bill Belichick sobre el uso del gurú de la salud, Alex Guerrero.

Jeff Darlington de ESPN informó sobre la ausencia de Brady en el equipo, y se desvió de su camino al notar que estaba pasando tiempo con Guerrero.

"Incluso después de que Tom Brady regrese de Qatar, no anticipo que vaya a participar regularmente en el programa de temporada baja del equipo", escribió Darlington . "Planea pasar más tiempo con el entrenador de la familia y el cuerpo, Alex Guerrero".

"Creemos que va a jugar", dijo Schefter. "La mayoría de las personas piensa que va a jugar, pero también reconocen fácilmente que no saben exactamente cómo va a salir porque no han tenido noticias suyas directamente".