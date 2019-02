Futbolista termina "desfigurado" tras una falta (Video)

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- El delantero del Reading, Nelson Oliveira, terminó con la cara ensangrentada y con heridas profundas en el rostro luego de que fuera pisado por accidente en el partido contra el Aston Villa en la EFL Championship.

El incidente ocurrió mientras Oliveira y Tyrone Mings luchaban por el balón. En un momento dado, el delantero termina por caer al césped, haciendo al mismo tiempo que el defensor pierda el equilibrio y le pise la cara por accidente al intentar no caerse.

Considerando que era una jugada propia del juego, el árbitro decidió continuar la jugada, por la que es el propio Mings quien detiene la jugada al darse cuenta de lo ocurrido para que pudieran entrar las emergencias médicas.

Así quedó la cara de Nelson Oliveira por un pisotón de Tyrone Mings en el encuentro entre Reading - Aston Villa. 😰 pic.twitter.com/QNEEtnjEJG — Mundo ⚽️ Hincha (@MundoHincha) 3 de febrero de 2019

Luego del partido, Mings se disculpó en redes sociales por lo ocurrido, asegurando que “nadie se siente peor que yo”.

“Finalmente en casa... quiero agradecer a todo el equipo médico del Reading y al Hospital Royal Berkshire que me ayudaron. No tengo palabras para decir lo agradecido que estoy. ¡Gracias a todas las personas que me enviaron mensajes compartiendo amor y apoyo que sin duda me ayudarán a volver aún más fuerte!”, publicó Oliveira en su red social.

El partido entre Reading y Aston Villa terminó sin goles.