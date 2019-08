Detalles me separan de la titularidad en América: Carlos Vargas

Notimex

El defensa Carlos Vargas afirmó que sólo son algunos aspectos en su desempeño los que le han impedido apropiarse de la titularidad en América, pero espera su oportunidad para demostrarle al técnico Miguel Herrera que puede contar con él.

“Estoy consciente de cada actuación que doy, sólo son pequeños detalles los que me faltan por afinar, uno siempre está dispuesto a dar lo mejor y hay veces que por una u otra razón no salen las cosas, pero son pequeños detalles para darle la confianza que me ponga en el 11 titular”, indicó.

Manifestó que no le afecta el hecho de que el “Piojo” Herrera haya preferido colocar en los últimos dos juegos como defensa central a un lateral como Paul Aguilar, ya que al final se trata del bien colectivo.

“No me da para abajo, soy consciente de lo que es este equipo y Paul es un hombre de experiencia que le aporta mucho al equipo, uno debe esperar la oportunidad que se va a dar y hay que aprovecharla”, declaró en zona mixta realizada en las instalaciones de Coapa.

Le restó importancia el hecho de que estén en la búsqueda de un zaguero central, ya que consideró que un cuadro de esta jerarquía siempre debe estar cubierto en todas las posiciones.

“Siempre estoy listo para aportar al equipo, pero estamos en un club muy grande donde se necesita tener refuerzos en todas las zonas y siempre que sea para sumar hay que estar contentos y hay que seguir trabajando”, estableció.

Ya esperan a Ochoa

Vargas destacó lo que significa tener en la portería a alguien como Guillermo Ochoa, quien hará su debut este sábado frente a los Tigres de la UANL.

“Viene a aportar mucha experiencia como todo el tiempo que vivió en Europa, la verdad que allá es otra vida diferente y él nos viene a comunicar eso, igual liderazgo e impone ver a un portero como Ochoa aquí de vuelta”, sentenció.

La escuadra de Coapa cerró su preparación de cara al duelo ante los de la “Sultana del Norte” que se llevará a cabo este sábado en el estadio Universitario dentro de la fecha seis del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.