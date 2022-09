Develan estatua de Guillermo Ochoa en el Museo de Cera

Guillermo Ochoa ha quedado inmortalizado en el Museo de Cera de la Ciudad de México. El arquero del América habló sobre su nueva figura y detalló algunos datos sobre su creación.

"De entrada elegir la posición no fue fácil. Fue difícil por la expresión del grito de gol. Los hice trabajar bastante y cuando me platicaron no quería hacerlos trabajar con una atajada y era buscar una más de pie y fue la que me gustó, la del partido contra Alemania" , explicó el histórico portero de la Selección Mexicana. Sobre el uniforme, mismo diseño que utilizó ante la Selección de Alemania en el Mundial de Rusia 2018, Ochoa también aseguró que no fue sencillo.