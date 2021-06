Diagnostico de control revela que Arturo Vidal tiene COVID-19

El mediocampista chileno Arturo Vidal fue diagnosticado el lunes con COVID-19 y se encuentra hospitalizado por una fuerte amigdalitis, previo al viaje del combinado nacional a Argentina para disputar un encuentro por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El diagnóstico implica que el jugador del Inter de Milán se perderá el partido contra Argentina el jueves, así como el duelo contra Bolivia la semana próxima en Santiago.

"Esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyare a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para poder vestir nuevamente La Roja de Todos".

"Lamentablemente en el control de hoy me entero que resulté positivo de Covid, a consecuencia de un amigo que estando sin síntomas dio positivo en un control preventivo", escribió Vidal en su cuenta de Instagram.

El cuerpo médico de la selección de Chile informó en un comunicado que el resto de la delegación dio negativo en las pruebas realizadas el lunes.

La nota añade que el futbolista de 34 años "se encuentra hospitalizado y aislado del grupo hace más de 72 horas en una medida preventiva indicada por el equipo médico, por presentar el cuadro de amigdalitis", previamente informado.

Chile visitará el jueves a Argentina por las eliminatorias mundialistas y tenía planeado viajar el miércoles al país vecino. De momento no se ha dado a conocer algún cambio en el itinerario.

Vidal agregó en sus redes que tras enterarse de su contacto con un enfermo de COVID-19, avisó al área médica de la selección y se realizó un examen que dio negativo.