Para evitar que escape seis meses de prisión preventiva para Joao Maleck

El juez Juan José Rodríguez dictó prisión preventiva justificada de seis meses al futbolista Joao Maleck, implicado en un accidente automovilístico donde falleció una pareja de recién casados el domingo pasado.

La resolución, tras dos horas y media de audiencia, se dio porque la defensa no acreditó el arraigo del jugador en México, es decir, no pudo garantizar que el futbolista no saldría del país ni del estado de Jalisco.

Por lo tanto, el jugador de 20 años continuará su proceso penal por medio año desde el penal de Puente Grande, donde estuvo acompañado por familiares para la audiencia que desde este lunes por la noche se programó para que iniciara este martes a las 9:00 horas.

El abuelo y tío materno del jugador se presentaron como testigos para intentar asegurar que Maleck no saldría del país, aunque con sus versiones poco pudieron ayudar al jugador para evitar que siga el juicio en prisión.

"No venía alcoholizado, no", expresó el abuelo del jugador después del mediodía al salir de la audiencia, en el estacionamiento del Reclusorio. "El abogado de él les va a explicar".

La madre del jugador evitó dar declaraciones y de inmediato se dirigió a su automóvil, sin poder ocultar el desconsuelo tras la decisión del Juez.

De las cuatro veces que pudo emitir alguna declaración dentro de la Sala 8, Maleck solamente habló en una ocasión para explicar por qué no pudo renovar su pasaporte mexicano.

Los fiscales solicitaron al Juez que se sancione lo acontecido como homicidio. Entre las pruebas que presentaron estuvieron testimonios de personas que presenciaron el hecho, donde siempre reconocieron que el jugador iba al volante del automóvil que impactó al de la pareja, además de señalar que iba a exceso de velocidad.

La Fiscalía de Jalisco detalló el lunes que los peritajes revelaron que Maleck dio positivo en el examen de alcoholemia por 50 miligramos en la orina, aunque no en la sangre.

El Código Penal de Jalisco establece que el nivel de alcoholemia es agravante en un homicidio culposo cuando la persona rebasa los 150 miligramos en 100 mililitros de orina, lo cual no ocurrió en este caso.

También precisó que el automóvil en que viajaba Maleck no iba a menos de 70 kilómetros por hora, mientras que el de los recién casados no iba a menos de 35.

Tras el accidente, el Sevilla B, club con el que recién terminaba su préstamo, dio a conocer que Maleck no continuaría en sus filas. El jugador es considerado una de las promesas del futbol mexicano, miembro de la camada de Diego Lainez y José Juan Macías, y sus derechos federativos pertenecen al Santos, club que lo envió cedido al Porto, antes de que este último también lo prestara al Sevilla B.

(Información de mediotiempo.com)