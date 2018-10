Maradona se apunta para dirigir al Tri

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras la victoria que Dorados conquistó ante Xolos en Tijuana, Diego Armando Maradona, técnico del Gran Pez, se candidateó para tomar las riendas de la Selección Nacional.

“Me gustaría dirigir a la Selección (…) Hay intermediarios y gente que gana dinero y se llena los bolsillos con meter una palabra en el Tri, nunca me ofrecí a ningún empresario para que me trajera y creo que eso me da el fuerte para que los jugadores mexicanos crean en mí”, comentó el timonel argentino para Fox Sports luego del amistoso.

🚨"ME GUSTARÍA DIRIGIR A LA SELECCIÓN MEXICANA"🚨 #MaradonaEnLUP Diego Armando Maradona ALZÓ LA MANO en @UpalabraMX y, EN EXCLUSIVA, mostró su deseo de, algún día, estar en el radar del Tri #LUP pic.twitter.com/48koOA3puQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) 13 de octubre de 2018

Respecto al juego que el conjunto azteca disputó frente a Costa Rica el pasado jueves, Maradona afirmó que es preferible que los nuestros se rocen con las grandes selecciones en Europa aunque los resultados no sean favorables.

“El tema es que México no puede jugar contra Costa Rica y ganar 3 a 2 y quedarse conforme”

“Veo al futbol mexicano en alza, me gusta el dialogo y la riña que tienen todos ustedes. El tema es que México no puede jugar contra Costa Rica y ganar 3 a 2 y quedarse conforme, no, hermano, es preferible que vayas y te hagan cinco goles en Europa y que aproveches esos tantos”, sentenció.

Recordemos que tras la salida de Juan Carlos Osorio del Tricolor, la Federación Mexicana de Futbol se encuentra buscando un sustituto y, de acuerdo a trascendidos, Gerardo Martino y Carlos Queiroz son los candidatos más fuertes.

Recientemente Maradona declaró a la prensa que no regresaría a dirigir la selección Argentina debido que considera que está ‘llena de traidores’, por el contrario, sí aceptaría estar en el banquillo del que fue su equipo, Boca Juniors, pues considera que le falta impulso a la calidad de juego que actualmente tiene.

