Diego Cocca busca mostrar una buena cara del Tri ante Surinam

A solo unas horas del partido entre México vs Surinam, Diego Cocca aseguró que no le interesa ganar con la Selección Mexicana si no muestra una buena cara en el encuentro.

El entrenador del Tri dejó en claro que buscará mostrar una identidad en el juego por la Concacaf Nations League.

"Somos la Selección Mexicana de futbol y cada partido es importantísimo. Se juegue contra quien se juegue, tenemos que estar preparados, entender el contexto, lo que va a proponer el rival, adaptarnos, hacerlo de la mejor manera, tener una identidad y ganar, es el objetivo que tenemos", aseguró Cocca, en Paramaribo, sede del encuentro ante Surinam. "Tenemos una forma para ganar, no comparto el ganar como sea, es una forma para la Selección y la encontraremos".

Una de las críticas más contundentes que recibió Gerardo Martino al frente del Tricolor en los últimos dos años de su ciclo mundialista fue la pérdida de identidad, presionado por los malos resultados que acompañaron al equipo hasta el fracaso en Qatar 2022.

Por ello, el estratega exigirá total compromiso a todos los seleccionados.

"Estamos empezando, vamos a exigirlo, pedirlo y vamos a seguir convocando jugadores que veamos que hacen su máximo esfuerzo y los que no, tendrán que tener claro que no les va a alcanzar para Selección", apuntó. "Si lo hacemos de esa manera, dejamos las cosas claras, vamos a ir mejorando el nivel partido tras partido".

Cocca busca crecimiento en el Tri

Además, Cocca consideró que no quiere que su Selección cargue con lo hecho en el pasado y abre las puertas para buscar crecimiento.

"Uno se pone presión si piensa en lo malo que puede pasar, pero yo pienso en lo bueno. Lo bueno es que estamos empezando un proceso, que tendremos un Mundial, no me limita si son jóvenes o veteranos, lo importante es que sean mexicanos", agregó. "Todos sabemos de la presión en el futbol, es parte del trabajo".

(Con información de Reforma)