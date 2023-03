El nuevo entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, convocó a 34 jugadores en lo que es su primer llamado al Tricolor.

"Es un lista de 34 porque creemos conveniente que la cantidad es buena para no desgastar tanto a los jugadores y como no me conocen, tener tiempo para convivir y que me conozcan" , dijo Cocca.