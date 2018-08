Diego Reyes viaja a Turquía para finiquitar su fichaje con...

Agencia

MÉXICO.- Este jueves por la noche el defensa mexicano Diego Reyes partió de México con destino a Turquía para finiquitar su fichaje con el Fenerbahçe, club con el que firmaría en los próximos días.

El zaguero surgido del América y que ha jugado en equipos como el Porto, Espanyol y Real Sociedad en el Viejo Continente, se dijo muy contento por la posibilidad de jugar en el futbol turco, además de destacar la pasión con la que se vive el balompié en dicho país, aunque precisó que aún no ha firmado con el que sería su nuevo equipo.

"(Espero) Mucho, la verdad es que siento que es una liga muy competitiva, creo que los turcos son muy apasionados por el futbol, eso me gusta; vi videos de los estadios, estoy muy contento por ello y bueno espero hacer un gran papel", dijo el también seleccionado nacional.

Acompañado por sus padres y su novia, Reyes tomó un vuelo que lo llevará de la Ciudad de México a Londres, donde posteriormente viajará a Estambul para finiquitar su fichaje.

"Estoy contento, emocionado, es una liga que me va a venir muy bien, es un equipo increíble, el mejor de Turquía para mí. Voy a llegar a ahí a tratar de ganarme un puesto y jugar bien. Todavía no firmo nada y hasta no firmar no me puedo sentir dentro".

Por otra parte, Reyes también se dio tiempo para hablar de la Selección Mexicana y la posibilidad de que Ricardo Ferretti tome de nueva cuenta al Tri de forma interina para los amistosos de septiembre ante Estados Unidos y Uruguay.

"Es interno. La verdad es que no tengo idea, me he despegado un poco eso, me he preocupado más por mí y encontrar equipo y la verdad es que no tengo noción de lo que es Selección. Al final los que toman la decisión son los directivos, nosotros tenemos que acoplarnos y tratar de ser profesionales en todos los sentidos".

Finalmente, el defensa habló de lo mucho que le dolió la salida de Juan Carlos Osorio del Tri.

"Claro que me dolió es un profesor que quería mucho como persona y como entrenador, claro que me dolió pero así es el futbol y espero encontrármelo pronto”.

Con información del portal Mediotiempo.