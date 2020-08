Diego Reyes da positivo por Covid-19

Ciudad de México.- Diego Reyes, jugador de los Tigres de la UANL que rompió el protocolo de sanidad interno hace una semana, al visitar en su domicilio al también futbolista Hugo González, arrojó positivo a la prueba de Covid-19.

"He dado positivo en la última prueba que me hice de Covid-19. Gracias a Dios estoy bien y en este momento no presento ningún síntoma. Quisiera agradecer al club por dejarme compartirles esto, porque mi intención siempre ha sido y seguirá siendo dar un buen ejemplo para los niños y jóvenes mexicanos", destacó Reyes en un comunicado, minutos después de que los Tigres confirmaron un caso asintomático en su plantel.

El pasado 2 de agosto, medios en Monterrey reportaron que Diego Reyes asistió al festejo de cumpleaños de Hugo González, portero del Monterrey. A esa fiesta acudió también el delantero de Rayados, Dorlan Pabón.

Tras revelarse la visita a Hugo González, Diego reaccionó en sus redes sociales: "Ni empiecen... fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar".

Ni empiecen... fui a darle su regalo de cumpleaños a mi compadre Hugo y me fui porque hoy tuvimos entrenamiento temprano. Investiguen bien antes de hablar 🤫 Buen domingo y bendiciones! — Diego Reyes (@Diego_Reyes13) August 2, 2020

Sin embargo, en el bando de Rayados la situación no fue bien vista por su directiva, por lo que puso en confinamiento a sus elementos, quienes no vieron acción en su visita al León, por la J-2 del torneo Guardianes 2020; González y Pabón retornaron a la competencia para este fin de semana, después de arrojar negativo en sus pruebas de detección de Covid-19.

Mientras que Reyes sí fue considerado en las convocatorias de las dos recientes fechas. En la J-2 para recibir a Pachuca y el jueves pasado, por la J-3, para plantarse en el estadio Caliente, contra los Xolos de Tijuana (no ha sumado minutos de actividad).

Ya se dio cuenta

"Hoy me doy cuenta de lo importante que es seguir las recomendaciones del sector salud, que van desde mantener la sana distancia, usar siempre el cubre bocas, resguardarse en casa y mantener las medidas de higiene; por ello, les pido que las sigan al pie de la letra.

"Estoy tranquilo y seguro que esto pasará pronto, porque en 10 años de carrera siempre he tenido un comportamiento ejemplar e intachable, he demostrado que estoy hecho para grandes retos, hoy me comprometo a no bajar la guardia. Gracias por su comprensión y respeto, espero estar pronto entrenando de nuevo con el equipo, dando lo mejor de mí", concluyó el futbolista de 27 años de edad.

Por su parte, el conjunto felino informó, en conjunto con la Liga MX, lo siguiente:

"Cumpliendo con los protocolos de sanidad, el Club Tigres realizó el pasado viernes 7 de agosto una prueba para la detección del Covid-19 a uno de los jugadores del plantel para descartar o confirmar la presencia del virus en su organismo, esperando los tiempos mínimos idóneos que marca la OMS para la incubación del mismo.

"El resultado arrojó positivo y asintomático, por lo que el cuerpo médico del equipo le indicó quedarse en aislamiento en casa, a la espera de recuperación y de una segunda prueba para confirmar la presencia del virus".

Cabe recordar que el pasado 17 de julio, los regiomontanos informaron de un caso de coronavirus en el plantel. Horas más tarde, el propio futbolista, Juan José Purata, reveló en sus redes sociales que se trataba de él.