‘El Canelo’ se disfraza y las redes lo acaban

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl Álvarez mejor conocido como ‘El Canelo’, sorprendió a muchos y decepcionó a otros, resulta que el boxeador mundial decidió celebrar Halloween disfrazado como uno de los personajes más populares de DC Comics, se trata del Joker.

En Instagram el deportista compartió una foto caracterizado como el enemigo de Batman por si fuera poco presumió uno de sus lujosos coches deportivos, pero no le ayudó del todo y es que usuarios criticaron su personificación.

Entre los comentarios destacados le hicieron saber que no se esforzó mucho por la caracterización, además de criticar el maquillaje y es que dicho disfraz es uno de los más utilizados en Noche de Brujas.

La imagen cuenta hasta el momento con más de 450 mil likes y un enorme debate entre internautas cuestionando su pobre transformación.

Terrible make".

"Eso se llama humildad para que dicen que tiene mucho dinero y no va con alguien profesional a maquillarse".

"Un maquillaje no profesional".

"Tanto varo, no te sirvió, el disfraz no armo!!!".

🇲🇽 En #NYC 🗽Ciudad histórica para todos los latinos 👊🏻 El 15 de diciembre haremos historia. #DoItYourWay #CaneloFielding 🥊 🥊

In #NYC 🗽 Historic city for all the latin community 👊🏻 On December 15th we'll make history #DoItYourWay #CaneloFielding pic.twitter.com/JIXjwft6wT