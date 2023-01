Djokovic llega a la final de Australia y se enfrentará a Tsitsipas

Novak Djokovic enfrentará en la Final del Abierto de Australia 2023 al griego Stefanos Tsitsipas por el número uno del mundo en la rama varonil y su título 22 de Grand Slam, si gana empataría a Rafael Nadal y a Steffi Graf para ponerse uno abajo de Serena Williams.

