Djokovic gana su séptimo título de Wimbledon

Novak Djokovic esperó. Tuvo que esperar para que Nick Kyrgios perdiera los estribos y desconcentrarse. Esperó hasta encontrar cómo descifrar los potentes saques de su rival. Esperó hasta que apareció su mejor versión.

Djokovic nunca se acobarda por un déficit — en un juego, un set, un partido. No se arredra al tener que ponerse a buscar soluciones. Y en Wimbledon, desde hace mucho tiempo, es indomable.

Siempre constante, el astro serbio sacó a relucir su calidad para someter el bombardeo de aces y trucos de Kyrgios, imponiéndose el domingo por 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 (3) para conquistar su séptimo título consecutivo en Wimbledon y séptimo en total.

“Es extraño. No me dio la impresión que hiciera algo impresionante", comentó Kyrgios con un análisis que muchos no estarán de acuerdo, dado que Djokovic acumuló 31 winners y apenas ocho errores no forzados en los últimos dos sets, sin encarar situaciones de quiebre en ese lapso. “Pero es un jugador de mucho temple. Es lo que estaba pensando hace un rato. Nunca se amedrenta en los momentos importantes. Siento que eso es punto más fuerte: nunca se amedrenta".

Djokovic estiró a 28 su racha de victorias en el torneo de Grand Slam en césped y elevó a 21 su cosecha de títulos en las grandes citas. Rompió el empate que mantenía con Roger Federer y quedó a uno de los 22 de Rafael Nadal por el récord histórico del tenis masculino.

Entre los hombres, Federer, con ocho, ha ganado más títulos en Wimbledon que Djokovic.

De momento, Djokovic no tendrá la oportunidad de alcanzar a Nadal en la tabla histórica con una consagración en el US Open, que comenzará a fines de agosto. El serbio no puede entrar a Estados Unidos debido a que no se ha vacunado contra el COVID-19, el mismo motivo que le impidió disputar el Abierto de Australia en enero.

“No me he vacunado ni lo planeo", dijo Djokovic el domingo.

(Con información de Associated Press)