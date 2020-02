Djokovic sigue invicto en 2020 y avanza en el Abierto de Dúbai

DÚBAI.— El número uno mundial Novak Djokovic despachó el miércoles 6-3, 6-1 al alemán Philipp Kohlschreiber para alcanzar los cuartos de final del torneo de Dúbai y mantenerse invicto en 2020.

Djokovic quebró el saque de su rival para irse arriba 4-2 en el primer set y se adelantó 4-0 en el segundo, finiquitando su triunfo en 59 minutos.

El serbio ostenta una marca de 15-0 este año, con seis victorias cosechadas en la Copa ATP y su marcha al título del Abierto de Australia.

"Un gran nivel", dijo Djokovic. "He disfrutado como he jugado, con la intensidad correcta y bien en lo táctico".

Djokovic se las verá ahora con el ruso Karen Khachanov. El séptimo cabeza de serie superó 6-4, 6-4 al austríaco Dennis Novak.

