Djokovic vence a Thiem en el Abierto de Australia 2020

Melbourne, Australia.- Mientras Novak Djokovic, realizaba otra entrevista tras ganar su octavo título del Abierto de Australia 2020, el subcampeón de tenis Dominic Thiem se subía al asiento de adelante de una camioneta blanca, cortesía del torneo.

Era después de la 1:30 a.m. hora local y Djokovic cargaba la copa plateada de campeón por todos lados mientras explicaba como superó a Thiem por 6-4, 4-6, 2-6, 6-3, 6-4 el domingo para conquistar su 17mo título de Grand Slam. Dominic Thiem, en cambio, salía del vestuario tras cumplir con sus obligaciones con la prensa.

The king has returned 👑



After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Dominic, llevaba un trofeo menos imponente en su mano izquierda. Simplemente era otra cosa que llevar a casa junto a sus raquetas, un bolso con sus zapatillas y otra bolsa de plástico con ropa sudada.

Es una escena familiar hoy en día cuando termina un torneo de Grand Slam: un integrante de los llamados “Tres Grandes” alzando el máximo trofeo; un hombre más joven abandonando la escena con muchos elogios, pero sin el triunfo que buscaba. Ahora, con más frecuencia, la persona que es la receptora de todas estas envidias es Djokovic, más frecuente que sus rivales Roger Federer y Rafael Nadal.

Roger y Rafa, necesitan cuidarse pues esta persona, cuyo apodo es Nole, los está alcanzando. Djokovic ha ganado cinco de los últimos siete grandes, una marca que se remonta al Wimbledon del 2018.

Mientras el torneo abandona a Australia, Federer lidera la tabla de los hombres con 20 trofeos de Grand Slam, uno por delante de Nadal, y recientemente, apenas tres más que Djokovic.

Djokovic, quien venció a Federer en la final de Wimbledon el año pasado y en las semifinales del Abierto de Australia, comento:

“Obviamente, en este momento de mi carrera, los Grand Slam son los que más valoro. Son mi prioridad”. “Antes de que comience la temporada, intento ajustar mi nivel para estos torneos, cuando puedo estar en mi mejor momento deportivo, mental y de habilidades físicas”.

Todos pueden decir por si mismos, quien es el más grande en la historia del tenis. O no. Y simplemente apreciar a estos tres exitosos deportistas.

Federer, Nadal y Djokovic han monopolizado los últimos 13 títulos consecutivos de Grand Slam. (Compárenlo con la liga femenil, en la que 11 mujeres se han llevado ese mismo número de grandes en el mismo lapso, la más reciente fue la campeona de 21 años Sofia Kenin en Melbourne).

Good Morning America 🇺🇸



You have a brand new Grand Slam singles champion. Her name is @SofiaKenin 🏆



Catch up now with our best moments from #AusOpen Day 13⚡️https://t.co/o6114VQFLG — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Federer lidera la tabla histórica con 310 semanas en la cima de los rankings, escoltado por Pete Sampras (286) y Djokovic (275). Djokovic es el más joven del trío, con 32 años. Nadal tiene 33 y Federer 38.

Nadie ha ganado más veces el Abierto de Francia que Nadal con 12; nadie ha ganado más veces Wimbledon que Federer con 8; y nadie ha ganado más veces Australia que Djokovic. Pero hay un detalle que es fascinante. Cada uno tiene un escenario de las grandes citas en la que se ha limitado a un título. Para Nadal, es el Melbourne Park. Para Federer y Djokovic, es Roland Garros.