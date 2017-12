Adrián González abandona a los Dodgers

Agencia

Ciudad de México.- Después de cinco años con el equipo, Adrián González salió de los Dodgers de Los Ángeles en un intercambio con los Bravos de Atlanta, quienes lo colocaron en la lista de asignación.

El primera base mexicano fue cedido al cuadro de Georgia en un canje junto a sus compañeros Scott Kazmir, Brandon McCarthy y Charlie Culberson, en tanto Matt Kemp llegó con la novena angelina, informa el portal Milenio.

Pese a que aún contaba con un año y 21.5 millones de dólares en su contrato, y una clausula de protección contra el intercambio por derecho de 10 y cinco por ciento, El Titán accedió a dicho trato.

Minutos después, los Bravos de Atlanta colocaron al mexicano como asignación, por lo que podrá ser agente libre.

Thank you @Dodgers organization and fans for all the great years! #Blessed #Thankful #Dodgers pic.twitter.com/p7FC3pZdzz