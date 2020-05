Colegas recuerdan a Don Shula por siempre "jugar limpio"

Miami.- Don Shula solía decir que quería ser recordado por jugar limpio, y eso fue lo que sucedió este lunes.

Tras su muerte a los 90 años de edad, los tributos no se hicieron esperar alrededor de la NFL para recordar no sólo los dos campeonatos de Super Bowl de Shula o su récord de 347 triunfos, sino también la forma en que los obtuvo.

“Es uno de los mayores reconocimientos a este deporte que haya habido”, dijo el añejo rival amistoso de Shula, el ex entrenador de los Bills de Buffalo, Marv Levy. “El hecho de que sea el coach con más triunfos en la historia de la Liga y lo hiciera jugando limpio y respetando a este deporte, sin duda es algo impresionante. Será recordado por el éxito que tuvo, pero también por la persona que era, por su capacidad y por su personalidad”.

Coaches, jugadores y comisionados del presente y pasado de la Liga se unieron para elogiar el legado de Shula. El grupo incluyó a Jimmy Johnson y Bill Belichick, ambos de amargos recuerdos para Shula.

“Don Shula representó los estándares más altos de excelencia bajo prácticamente cualquier parámetro”, dijo el ex comisionado Paul Tagliabue. “Sus contribuciones a la NFL y al juego del fútbol americano se extienden mucho más allá de su récord histórico de triunfos. Don también fue un ganador en cuestiones de integridad, honestidad y clase”.

Shula pasó más de 20 años en el poderoso comité de competencia, que evalúa las reglas, y siempre valoró su reputación de una persona íntegra.

“No doblaba las reglas”, dijo el fullback miembro del Salón de la Fama Larry Csonka, uno de los jugadores predilectos de Shula. “Si hacíamos trampa para ganar, él lo veía como la peor de las derrotas”.

Csonka recordó la ocasión en que descubrió el plan de juego de un rival en el camerino antes de un juego a principios de la década de 1970. Csonka se lo entregó al coach asistente Monte Clark para que se lo hiciera llegar a Shula, asumiendo que sacaría provecho de esa información privilegiada.

Los Dolphins perdieron. Csonka dijo que cuando le preguntó a Clark qué había sucedido con el plan de juego, el entrenador asistente le respondió: “El coach Shula dijo ‘Tira eso a la basura. Si no podemos vencerlos de manera limpia, no deberíamos ganar’”.

Dada la reputación de Shula, sus comentarios tuvieron mayor peso cuando cuestionó la integridad de Belichick tras los escándalos de espionaje y balones desinflados de los Patriots, refiriéndose a él en 2015 como “Belicheat” (el tramposo Belichick).

Belichick no hizo referencia de sus diferencias en su comunicado del lunes.

“Don Shula es una de las mayores figuras en la historia y el estándar de consistencia y liderazgo en la NFL”, dijo Belichick.

Johnson también le rindió tributo, a pesar de que Shula le guardó resentimiento al entrenador que ocupó su lugar al frente de los Dolphins en 1996.

“Descanse en paz, uno de los más grandes de todos los tiempos... Don Shula”, tuiteó Johnson. “Impuso el estándar”.

We lost one of the most iconic men in the history of NFL coaching in Don Shula. His leadership and wisdom helped to guide me and many others who have made a life in coaching football. Thank you Coach Shula. May your spirit and legacy live on forever. RIP