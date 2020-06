Trump ‘amenaza’ con no ver la NFL si jugadores se arrodillan

Ciudad de México.- Las protestas raciales en Estados Unidos han alcanzado niveles sin precedentes en el deporte y, con una elección en el horizonte, se antoja complicado que Donald Trump insulte, como alguna vez lo hizo en el pasado, a los atletas que se manifiesten durante el himno de su país, pero ha hallado otra alternativa: no sintonizarlos en acción.

La junta de directivos de la Federación de Fútbol estadounidense recién votó por cancelar una norma implementada en 2017, que impedía a sus seleccionados poner una rodilla en el suelo durante la entonación del Himno Nacional, luego de que Megan Rapinoe lo hiciera en apoyo a Colin Kaepernick.

El ex luchador Jim Jordan, quien además es miembro de la Cámara de Representantes de EEUU por el Partido Republicano, mostró en redes sociales su desconcierto ante lo anterior y cuestionó: "Déjenme ver si entiendo, ¿La selección nacional de fútbol no se pondrá de pie para el himno de los Estados Unidos?".

Dos días después, el mandatario norteamericano contestó con un dardo redirigido hacia la NFL, que la semana pasada se disculpó por las acciones de censura que tuvo en el pasado hacia a las protestas de los jugadores.

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA