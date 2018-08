Trump llama tonto a LeBron por haberlo criticado

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insultó a la estrella de la NBA LeBron James y al periodista de CNN Don Lemon en un tuit el viernes por la noche.

Lemon había entrevistado a James respecto a sus contribuciones en su ciudad natal, Akron, Ohio, incluyendo una nueva escuela pública. Pero también hablaron sobre política. James dijo que Trump había utilizado los deportes y a los atletas para dividir al país, reporta CNN.

"No puedo sentarme y no decir nada", dijo James.

Poco antes de la medianoche, Trump respondió: "Lebron James acaba de ser entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Él hizo ver inteligente a Lebron, lo cual no es fácil".

"¡Me gusta Mike!", añadió Trump en lo que pareció ser una referencia al debate actual sobre quién es el mejor jugador de la NBA de todos los tiempos, James o Michael Jordan.

