Donovan Carrillo renuncia al Mundial de Patinaje Artístico por falta de patines

Donovan Carrillo, patinador mexicano, se perderá el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico que se disputará en Montpellier, Francia debido a que no le llegaron sus patines.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines", publicó el mexicano en redes sociales.