Agencias

Expulsados de los Juegos Olímpicos de 2020 y 2022, fuera de Mundiales y de los Juegos Paralímpicos. La sanción que se anuncia para todo el deporte ruso será ejemplar.

El Comité Ejecutivo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) se reúne el 9 de diciembre en París con el demoledor informe de su comisión independiente sobre la mesa. En el documento se relatan las falsificaciones realizadas por la agencia antidopaje rusa (Rusada), con datos modificados o directamente borrados. Se trata de un caso “de extrema gravedad” señala el informe y la AMA suele seguir el consejo de sus comisiones independientes.

“Los datos facilitados desde Moscú son incompletos y sin autenticidad completa”, indica el comité de revisión que ha realizado el estudio. La entrega de los datos correctos era una condición impuesta por la AMA para levantar sanciones anteriores contra la Rusada, situada en el centro de un escándalo de dopaje institucional entre 2011 y 2015, lo que ya originó en su día un gran escándalo.

Sede de la agencia antidopaje rusa en Moscú (Rusada).

En un comunicado que ha emitido la AMA, el comité independiente muestra su sospecha de que les han facilitado “pruebas fabricadas” para incriminar al que fue director del laboratorio antidopaje ruso, Grigori Rodchenkov, actualmente refugiado en Estados Unidos, y quien ha sido uno de los testigos clave para destapar el escándalo del dopaje en el deporte de Rusia.

La posibilidad de que este duro castigo se confirme es tan evidente que el actual director de la Rusada, Iouri Ganous, ya ha indicado que da por hecho que la AMA seguirá las recomendaciones recibidas. “Es la triste realidad, para otros cuatro años nos vemos inmersos en una nueva crisis antidopaje”, ha declarado a la agencia France Presse. “Tenemos muchos problemas en el ámbito deportivo -añade– pero lo más trágico es que nuestros deportistas son rehenes de las acciones de los responsables deportivos rusos”.

En cambio, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, ha señalado que se trata de una nueva medida encaminada a apartar a Rusia. “Hay gente que quiere situar a Rusia en una posición defensiva acusándola de casi todo lo que sucede en cualquier esfera de la vida internacional, conflictos económicos, temas energéticos, venta de armas...”, según recoge la agencia Associated Press.

Si se acepta la petición de sanción, el deporte ruso estará cuatro años sin poder competir bajo la bandera del país. No habrá tampoco himno ruso en ninguna competición de alto nivel internacional ni tampoco ningún oficial ruso acreditado. La sanción afectaría pues a los JJ.OO. de Tokio 2020 y a los Juegos de Invierno de Pekín 2022, así como torneos mundiales.

Los que se salvarían

Contrariamente a lo señalado en un principio, un alto responsable de la AMA aclaró que no se vería afectada la Eurocopa 2020, en la que Rusia se ha clasificado para la fase final y es sede de partidos, “porque no se trata de un torneo de máximo nivel, no es un campeonato mundial”. En todo caso, se permitiría la participación a título individual de aquellos deportistas que pudieran demostrar que no han sido implicados en ningún caso en las tramas de dopaje y ocultación o manipulación de pruebas.

El informe solicita además que si Rusia es organizadora de alguna competición internacional en los próximos cuatro años se le retire la concesión y se encargue el evento a otro país. Desde las distintas federaciones rusas se ha alzado la voz crítica con el castigo. “Es sorprendente todo esto”, comentó Varvara Barycheva, directiva de la Federación de Patinaje. “Es muy injusto, una imposición, parece que tenían cuentas pendientes”, comentó Oumar Kremlev, secretario general de la Federación de Boxeo.

Por su parte, el Comité Olímpico Internacional ya se ha mostrado favorable a la sanción. En un comunicado señala que “apoyará las sanciones más severas”. El COI “condena con la máxima firmeza los actos de los responsables de manipulación de datos del laboratorio de Moscú antes de que se transfirieran a la AMA en enero de 2019. Esta manipulación flagrante es un atentado a la credibilidad del deporte y un insulto al movimiento deportivo mundial”, se indica.

(Info: lavanguardia.com)