Una moto, 2 aviones y 4 autos: descubre cuál es más rápido

ESTAMBUL, Turquía.- En Turquía tuvieron una idea fantástica y decidieron poner en un sólo lugar a ‘la crème de la crème’ de la velocidad.

De acuerdo con Yahoo! Noticias, esta singular carrera fue en el aeropuerto de Estambul y la carrera se llevó a cabo en 3 pistas, dos de ellas fueron destinadas para los aviones: un jet Bombardier Challenger 605 y un F-16 turco.

La restante se la repartieron entre un monoplaza de Fórmula 1 de la escudería Red Bull, una moto Kawasaki H2R, un Aston Martin Vantage, un Tesla Model S y un Lotus Evora GT 430.

La monumental competición midió la velocidad de estas máquinas durante una carrera de 400 metros y tuvo lugar durante un festival de aviación y tecnología para celebrar la apertura del nuevo aeropuerto.

El ganador fue Kenan Sofuoglu, ganador del Campeonato Mundial de Superspot, a bordo de su flamante Kawasaki H2R. Le siguió de cerca el auto de Fórmula 1. Un poco más rezagado se quedó el F-16, que se tuvo que conformar con la tercera posición. Detrás de él llegaron el Tesla P100DL, el Aston Martin, el Lotus Evola FT 430 y el Challenger 605.

¿Pero cuál de estas máquinas alcanza mayor velocidad? Si bien ganó la moto Kawasaki H2R, el F-16 alcanza los 2.400 kilómetros por hora, arrasando a toda su competencia. Le sigue el Challenger 605 a 870 kilómetros por hora y después todos los demás mucho más rezagados.

