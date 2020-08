DT de Pumas, Andrés Lillini, asegura que su equipo estará en la liguilla

MÉXICO.- A pesar de sumar tres encuentros sin victoria, el técnico de Pumas, Andrés Lillini, no tiene duda de que su escuadra estará en la Fiesta Grande.

"Este equipo se va a meter a la Liguilla, no me cabe ninguna duda, después del esfuerzo que ha hecho, la idea que han tenido en estas tes fechas, es un equipo que con las limitaciones propias que tenemos, como todo equipo.

El argentino se dijo satisfecho por lo que ha conseguido el equipo después de estas cinco jornadas, a pesar de que el equipo ha lucido un tanto irregular.

"La situación estadística la tomo muy bien porque no hemos perdido, no salimos de los cuatro primeros y nadie nos ha superado, no nos ha ganado nadie, aunque moleste, aunque a la gente de paladar fino no le gusten estas cosas", concluyó el estratega.