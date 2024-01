Duelo mexicano: Santi vence a 'Chucky'

En el emocionante enfrentamiento entre mexicanos en la Copa de Países Bajos, el equipo Feyenoord, liderado por Santiago Giménez, logró una victoria crucial de 1-0 sobre el PSV, encabezado por Hirving Lozano, en los Octavos de Final del torneo.

Un gol magistral anotado por Quinten Timber en el minuto 31 resultó decisivo para que el Feyenoord asegurara su pase a los Cuartos de Final, donde se preparan para enfrentar al desafiante equipo del AZ Alkmaar.

En el épico enfrentamiento en el Feyenoord Stadium, tanto Santi como 'Chucky' tomaron la titularidad. Santiago Giménez deslumbró al completar el encuentro en su totalidad, mientras que su compatriota, Hirving Lozano, salió del terreno de juego al minuto 61'. Cabe destacar que el PSV ostentaba el título de campeón vigente de la competencia.

Na de geweldige reflex tegen Vitesse was ook Justin Bijlow vandaag enorm belangrijk voor Feyenoord. 👏 pic.twitter.com/daXqz8eAVq

En la Eredivisie, el cuadro de Eindhoven sigue líder con 52 puntos tras 18 partidos jugados, mientras que el Feyenoord escolta en segundo lugar con 42 unidades.

Keep this energy going! 🔋#feypsv pic.twitter.com/Ik46hhGlXT