¡Que me desafilien!: dueño del Veracruz reta a la Liga MX y a la FMF

Edgar Contreras/Agencia Reforma

Fidel Kuri Grajales reta a la Liga MX y a la FMF: ¡que me desafilien!

El dueño del Veracruz está enterado de su probable desafiliación, luego de que la Liga BBVA le enviara un documento con siete puntos, siete pecados capitales por las que pende de un hilo su permanencia como afiliado.

Adeudos financieros por 43 millones de pesos, adeudos con los jugadores del club, incumplimientos al acuerdo del 15 de mayo de 2019, incumplimiento en el expediente de afiliación, violación reiteradas a los ordenamientos de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), declaraciones y acciones del club, violaciones jurídicas generales.

"No hay una orden del día, qué puntos se van a tocar, pueden desafiliarme, claro, que sea legal desafiliarme, no es, no es una junta para desafiliar, el punto de acuerdo que la Comisión especial que armaron para desafiliar tiene cinco días para informar a todos los dueños y a mí que se va a tocar ese punto en la Asamblea, y no cumplen los puntos.

"Ojalá ya me desafilien, que sigan violando todo lo que han violado, sus estatutos", dijo en Futbol Picante.

No teme que este martes lo desafilien en la Asamblea de Dueños, a celebrarse en la FMF.

"No, porque empieza otra etapa, una cosa son los temas internos de la Federación, y otra cosa ya son los tribunales de afuera.

"Como ya hay una investigación abierta de un dueño de un equipo, por ahí me voy a meter. Cumplí el tema de Freddy Hineztrosa y los estatutos y reglamentos de la Federación dice que el Comité Médico debe estar formado por puro médico, no por licenciados, la licenciada Anna Peniche firmó en ausencia de los médicos, empieza el jaloneo y no me voy a dejar, pero no es amenaza", comento.

Cuestionó que Íñigo Riestra sea secretario general de la FMF mientras su hermano José Riestra ha sido socio de uno de los dueños, Alejandro Irarragorri.

"No soy un mártir o una blanca paloma, pero no me voy a dejar.

"Claro (que me amenazaron), que si me meto con fulanito tendré problemas por acá. Todo este relajo también me dijeron, 'no vas a aguantar las golpizas en la mesa, en los medios'. Sí siento una persecución. Hay códigos de familia, la familia no se toca y él (Irarragorri) se metió con mi hijo. Creo que soy el villano favorito de la Federación", dijo.