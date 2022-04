Muere atropellado Dwayne Haskins, quarterback de los Steelers

Dwayne Haskins, quarterback de los Steelers de Pittsburgh, falleció el sábado luego de haber sido atropellado por un camión cuando caminaba por una autopista de Florida.

El accidente, que ocurrió en la carretera Interestatal 595fue confirmado por la vocera de la patrulla de caminos, teniente Indiana Miranda. Haskins fue declarado muerto en el lugar.

Miranda no dijo por qué el jugador de la NFL se encontraba en la autopista, que luego del mortal incidente fue cerrada durante varias horas.

“Caminaba por la autopista y lo atropellaron”, dijo Miranda a The Associated Press.

El deceso provocó expresiones de dolor de sus compañeros de equipo.

“Estoy consternado y me faltan las palabras por el infortunado deceso de Dwayne Haskins”, dijo el entrenador Mike Tomlin.

La NFL y los Steelers de Pittsburgh expresaron también sus condolencias.

The NFL family mourns the tragic loss of Dwayne Haskins and we extend our deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/Ilf1LGzrPr