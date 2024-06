Edson Álvarez será baja en la Copa América 2024, pero seguirá en la Selección

Edson Álvarez, capitán de la Selección Mexicana, confirmó que su lesión le impedirá jugar lo que resta de la Copa América, más allá de que ha decidido permanecer con la plantilla.

Sin revelar el diagnóstico tras los estudios médicos pertinentes, el futbolista del West Ham explicó que para él se acabó el torneo, en el que este miércoles México enfrenta a Venezuela en la segunda jornada de la Fase de Grupos.

"Me sentí con la responsabilidad y también con las ganas de ser yo el que les dé este mensaje: desafortunadamente, mi participación en Copa América ha llegado a su fin; no tengo palabras, la verdad que es un duro golpe para mí, tenía esa ilusión, tanto como la tienen mis compañeros, son cosas que pasan y tendré que aprender y crecer de todo esto" , informó en un video difundido en las redes sociales de la Selección Mexicana.

Edson sufrió una lesión en el pasado partido contra Jamaica, cuando tras un esprint se llevó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo. La FMF tampoco ha sido clara para informar qué padecimiento tiene el futbolista.

En caso de que la lesión aleje a Edson de las canchas más de 28 días, la FIFA tendrá que indemnizar al West Ham con una cantidad que ascendería hasta los 7 millones y medio de euros.

No obstante, aún no existe claridad sobre el tiempo de recuperación.

"También quería comunicarles que he tomado la decisión de quedarme con el equipo hasta el final, de apoyarlos y alentarlos como siempre lo he hecho, ahora me tocará fuera de la cancha, también me servirá para comenzar mi rehabilitación y regresar lo más pronto posible" .