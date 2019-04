Agencia Reforma

Edson Arantes do Nascimento "Pelé", ex jugador de Brasil, regresó a su país este martes, pero de inmediato fue internado en el hospital israelita Albert Einstein de Sao Paulo.

Según se dio a conocer, el tres veces campeón del mundo pasó por pruebas de admisión, su estado de salud es "bueno" y la infección urinaria ha sido contenida.

El "Rey" pasó cinco días internado en París, Francia, y fue dado de alta, para luego viajar de regreso a Brasil.

"Una vez más, gracias a Dios, ha salido todo bien. Estoy aquí y viva nuestro Brasil", dijo Pelé, de 78 años, a su llegada.

Thank you for all your love! The anti-biotics are working and the tests are all ☑. I feel so much better, I think I'm ready to play again!