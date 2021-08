Eduardo Camavinga, el nuevo fichaje francés del Real Madrid

Eduardo Celmi Camavinga, mediocampisa, de 18 años, proveniente del Stade Rennes de Francia, será la próxima estrella del futbol o al menos eso es lo que se dice de él. El Real Madrid ya lo adquirió por 31 millones de euros hasta el 2027. Será un gran competidor para Dani Ceballos, Toni Kroos, Casemiro o Luka Modric.

Dreams really do come true! @realmadrid 🤍🙏🏾 #HALAMADRID pic.twitter.com/uoogFpr5pO