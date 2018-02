En la noche de la NFL se apaga una de sus estrellas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los Colts de Indianápolis perdieron a una de sus grandes estrellas la mañana del domingo, debido a un accidente de tránsito, la empresa y la comunidad deportiva externaron sus condolencias a la familia de Edwin Jackson.

Edwin Jackson, apoyador de los Indianápolis Colts, murió la mañana del domingo en la interestatal 70, en un accidente –la otra persona involucrada estaría en estado de ebriedad, según reportes de medios de los Estados Unidos, informó el portal ESPN.

De acuerdo al Indianapolis Star, el jugador de 26 años estaba fuera de su auto en la acotación de la carretera, junto con Jeffrey Monroe de 54 años, cuando fueron embestidos por una camioneta manejada por Alex Cabrera Gonzales de 37 años -la policía informó que Gonsales intentó huir a pie y Monroe también murió en el accidente.

El accidente ocurrió en el costado de la Interestatal 70 en Indianápolis, donde residía el jugador de los Colts. Tanto Jackson como Monroe salieron despedidos del auto. Uno de los cuerpos quedó en el carril central de la I-70, de acuerdo a un comunicado de la Policía de Indiana, informó El Debate.

El policía estatal Ty Mays, que se encontraba en el área, se acercó al lugar de los hechos al ver el accidente, y en el proceso de desaceleración de su auto, golpeó el cuerpo de la víctima que estaba en el carril central.

Los Colts publicaron en su sitio web oficial un comunicado en el cual recuerdan el deceso de Jackson y lo mucho que hacía por ellos en el campo, los vestidores y en la comunidad en general.

