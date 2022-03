Mohamed Salah fuera de Qatar 2022: Senegal elimina en penales a Egipto

La Selección de Egipto y Mohamed Salah se despidieron del sueño mundialista. Senegal aprovechó su condición de local en el juego de vuelta ante Egipto y en penales aseguró su pase al Mundial de Qatar 2022.

El Stade Me Abdoulaye Wade fue el escenario para el encuentro, donde se pudo observar una infinidad de rayos láser apuntando a cada uno de los futbolistas dentro de la cancha, desde todos los ángulos posibles, sin embargo, el árbitro nunca suspendió el partido.

Recientemente, Senegal y Egipto ya habían disputado la final de la Copa Africana de Nacionales, la cual quedó en las manos de la Selección de Senegal, por lo tanto, el partido tenía un sabor a revancha para los Faraones.

Con un gol en los primeros minutos, Egipto iba ganando el juego de ida como local, pero la ventaja en el marcador global le duró sólo cinco minutos, debido a que Senegal marcó el primer gol ene el juego de ida luego de una serie de rebotes en el área de los egipcios.

Los aficionados se quedaron en la espera del gol del desempate, por lo que fueron necesarios los tiempos extras, en los que Senegal tuvo un par de jugadas claras durante el primer tiempo extra, pero no hubo una buena definición de su parte lo que ocasionó que se extendiera el encuentro a la tanda de penales.

El ganador de la Copa Africana se definió en penales, y ahora nuevamente el pase al Mundial, el drama entre ambas selecciones continúo una vez más

La Selección de Senegal comenzó la tanda de penales: el primer cobrador fue Koulibaly, quien estrelló el balón en el travesaño. Por otro lado, Saliou Ciss erró ante el arquero egipcio en el segundo disparo.

Ismaila Sarr ejecutó el tercero de Senegal y marcó el primer gol de la tanda de penales, Bamba Dieng hizo lo mismo en el cuarto turno. Sadio Mané fue el jugador elegido para lograr el pase al Mundial con el quinto disparo.

En medio de las decenas de láser, Mohamed Salah arrancó con un disparo fuera del arco. Amr Al-Sulaya marcó para Egipto, pero Mostafa Mohamed no concretó el cuarto disparo.

