El clásico italiano Juventus vs Inter se jugará a puerta cerrada por coronavirus

MILÁN.— El encuentro de la Serie A entre la Juventus y el Inter de Milán se realizará a puerta cerrada debido al brote de coronavirus en Italia, confirmó la liga italiana.

El órgano rector de la liga de futbol anunció en un comunicado que el Derbi de Italia previsto para el domingo — uno de los encuentros más importantes de la temporada —, se realizará sin hinchas en las tribunas, lo mismo que otros cuatro encuentros.

Los otros partidos sin público son: Udinese-Fiorentina el sábado, así como Milan-Génova, Parma-Spal y Sassuolo-Brescia el domingo.

También te puede interesar: Lyon venció a la Juventus en los octavos de la Champions

El Inter está seis puntos detrás de la Juventus, líder de la liga, de cara al encuentro, aunque con un partido menos.

El enfrentamiento del domingo significará también el regreso del técnico del Inter Antonio Conte a la Juventus por primera vez desde que dejó al club en 2014. Conte llevó a la escuadra de Turín a los primeros tres de los ocho títulos consecutivos de liga y pasó la mayor parte de su carrera como futbolista con los Bianconeri.

Italia ha reportado un total de 650 casos del nuevo coronavirus, un marcado incremento respecto de los 400 del miércoles y de apenas tres hace una semana. Otras tres personas fallecieron a causa del virus en las últimas 24 horas, elevando el total en Italia a 15 decesos.

La autoridades italianas ordenaron el cierre de escuelas, museos y teatros en las dos regiones más afectadas del país y las fuerzas armadas están imponiendo cuarentenas en 10 localidades de Lombardía y en el epicentro del foco en Veneto, Vo'Euganeo.

El partido del Inter por la Liga de Europa, el jueves ante el Ludogorets, se realizó a puerta cerrada. El fin de semana se pospusieron cuatro duelos de Serie A, dos de los cuales fueron reprogramados el jueves.

On to the next round ✔️ #InterLudogorets #UEL @Inter ⚫️🔵 pic.twitter.com/vBByyepwEd