El COI aprueba cinco deportes para debutar en los Olímpicos 2028

El Comité Olímpico Internacional (IOC por sus siglas en inglés) por fin aprobó cinco nuevos deportes (fútbol bandera, béisbol/sóftbol, lacrosse, cricket y el squash) para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Béisbol y sóftbol hacen su regreso a los Juegos Olímpicos después de la edición de Tokio 2020, el cricket no aparecía desde París 1900, por su parte, el lacrosse fue parte del programa olímpico en 1904 y 1908, pero posteriormente sólo fue una disciplina de demostración en tres ediciones (1928, 1932, 1948).

IOC Session approves @LA28’s proposal for 5⃣ additional sports:



⚾Baseball/🥎softball, 🏏cricket, 🏈flag football, 🥍lacrosse and ⚫squash have been officially included as additional sports on the programme for the Olympic Games Los Angeles 2028. #LA28 pic.twitter.com/y7CLk2UEYx — The Olympic Games (@Olympics) October 16, 2023

El squash y el fútbol bandera serán los deportes debutantes en la justa veraniega, siendo este último el que mayor celebración en el mundo del fútbol americano ha generado por cumplir el objetivo trazado de estar en unos Juegos Olímpicos.

La mayoría de estos deportes son practicados en las universidades, parques y centros comunitarios de Estados Unidos.

Representantes destacados del lacrosse y sóftbol expresaron su emoción de que sus deportes fueran añadidos por el COI para la edición que les espera en 2028.

What does Janie Reed think about the addition of Softball to the #LA28 Games?! It's a home-run, of course 🥎😏. #LA28BOUND pic.twitter.com/qvokEjMFSg — LA28 (@LA28) October 16, 2023

The LAcrosse-over you never knew you needed🥍



This popular sport is making its Olympic Games debut at the #LA28 Games. #LA28BOUND pic.twitter.com/OPA5v4KPJR — LA28 (@LA28) October 16, 2023

Mientras que el presidente del COI, señaló que tienen grandes expectativas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

‘La elección de estos cinco nuevos deportes está en línea con la cultura deportiva estadounidense y mostrará los deportes estadounidenses icónicos al mundo, al tiempo que traerá deportes internacionales a los Estados Unidos. Estos deportes harán que los Juegos Olímpicos LA28 sean únicos’ , afirmó el presidente del COI, Thomas Bach.

Cabe recalcar que para la próxima edición de París 2024, el break dance es la novedad entre las disciplinas olímpicas.

Con información de Reforma y el IOC