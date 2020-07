El delantero de Chivas, Alexis Vega dio positivo a Covid-19

Ciudad de México.- Tras confirmarse que es positivo a Covid-19 y que causará baja para el primer juego del Guadalajara en el Guardianes 2020, el delantero Alexis Vega reaccionó con una carta, en la que explicó su situación y pidió a los aficionados a seguir las medidas sanitarias contra el coronavirus.

"Durante los últimos meses he seguido estado siguiendo y cumpliendo con las medidas de seguridad instauradas por el club y las recomendaciones de las autoridades sanitarias y los organismos internacionales. Desafortunadamente, como ustedes saben, no somos ajenos a la situación que estamos viviendo y, en este caso, algunos de mis compañeros y yo hemos resultado afectados e infectados por este virus”.