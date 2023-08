El Salón de la Fama de la NFL recibe a nuevos miembros

El Salón de la Fama del Fútbol Americano de la NFL recibió este sábado 4 de agosto a los nueve integrantes de la generación 2023 en una ceremonia celebrada en el Tom Benson Hall of Fame Stadium, de Canton, Ohio

En el evento resaltó el discurso de DeMarcus Ware, ganador con los Denver Broncos del Super Bowl 50, quien fue acompañado del mariscal de campo Peyton Manning, con el que fue campeón en la campaña 2015, quienen 2014 lo invitó a jugar para el equipo.

"Recuerdo esa llamada. Dijiste: 'Vamos a ganar esto', y lo logramos. Ese espíritu de 'Orange Crush' (exprimidora naranja) ayudó a llevar a casa el Super Bowl 50", declaró Ware.

La imagen de los elegidos para formar parte de este museo es inmortalizada en un busto de bronce.

Además hay cascos, camisetas, zapatos deportivos y otros medios como vídeos y fotografías a través de los cuales los fanáticos recuerdan a sus ídolos en cada recorrido

La generación 2023 del Salón de la fama fue integrada por ocho ex jugadores y un entrenador.

Completaron el listado Joe Thomas, tackle ofensivo de los Cleveland Browns; Joe Klecko y Darrelle Revis, esquineros de New York Jets; Rondé Barber, defensivo profundo en los Tampa Bay Buccaneers; Chuck Howley, ala defensiva, Dallas Cowboys.

El cornerback de los Bengals de Cincinnati Ken Riley ingresó tres años después de su muerte. Riley, una doble amenaza como quarterback en Florida A&M, fue cambiado a defensa por el entrenador Paul Brown tras su selección en 1969 y terminó con 65 intercepciones en 15 campañas.

Dan Corvell, el entrenador de los Chargers y arquitecto de un dinámico sistema ofensivo de pases, ingresó tras su muerte.

