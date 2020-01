Eli Manning dice adiós a los New York Giants y a la NFL

EE.UU.— Eli Manning finaliza su carrera en la NFL después de 16 años, que le mercieron el reconocimiento como un gran mariscal de campo, líder y atleta. Principalmente, se le recordará como el hombre que devolvió la prominencia a los New York Giants, con dos títulos del Super Bowl.

Manning, quien rompió prácticamente todos los récords posibles para un quarterback en la franquicia y jamás militó en otro equipo, se ha retirado, informaron los New York Giants.

Hoy se hizo formalmente su decisión y prácticamente no hay duda de que el equipo retirará su jersey con el número 10.

"Durante 16 temporadas, Eli Manning definió lo que es ser un "gigante", tanto dentro como fuera del terreno", dijo el presidente y director general del equipo, John Mara, en un comunicado.

"Eli es nuestro único integrante que ha sido nombrado dos veces el Jugador Más Valioso (MVP) del Súper Tazón, y es uno de los mejores jugadores en la historia de nuestra franquicia. Representó a nuestro equipo como un profesional consumado, con dignidad y responsabilidad. Significaba algo para Eli ser el quarterback de los New York Giants, y significaba incluso más para nosotros. Estamos más que agradecidos por sus contribuciones con nuestra organización, y estamos ansiosos por celebrar su exaltación al “Círculo de Honor de los Giants” en un futuro no muy lejano".

El futuro del mariscal de campo, quien recientemente cumplió 39 años, estaba en duda desde que concluyó la campaña regular. El contrato de Manning expiró después de la temporada, en la que New York Giants tuvo una mala racha que terminó con 4 ganados y 12 perdidos, además había pocas probabilidades de que el mariscal de campo volviera con el equipo tras perder la titularidad ante el novato Daniel Jones.

Manning derrotó en dos ocasiones a Tom Brady en el partido más importante de la NFL, en Super Bowl XLII contra todo pronostico dejaron a los Patriots al filo de la temporada perfecta; y en la temporada 2011 una vez más vencieron a la franquicia de Nueva Inglaterra.

Al enterarse del retiro, Tom Brady publicó en su cuenta de Twitter: “Enhorabuena por tu retiro y tu gran carrera Eli. No mentiré, desearía que no hubieras ganado esos Súper Tazones”.

Congratulations on your retirement, and a great career Eli! Not going to lie though, I wish you hadn’t won any Super Bowls.