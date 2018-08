Jugador del Cruz Azul enfrenta demanda

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- La figura del Cruz Azul, Elías Hernández, está citado para acudir mañana ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) por un problema fuerte y legal con su ex agente, Mauricio García de la Vega, quien solicita el pago de gastos de representación hasta por el 50 por ciento de su percepción en León.

De acuerdo con información de ESPN y Vanguardia, el problema se derivó cuando el ahora mediocampista de La Máquina tenía como apoderado legal a García de La Vega (dueño del Murcia), una vez que realizó su contrato con los celestes presuntamente en forma unilateral, lo cual trajo como consecuencia que De la Vega demandara ante el TAS (Tribunal Arbitral del Deporte) al jugador para cobrar un porcentaje, pues cuando hizo las negociaciones presuntamente no las realizó bajo su autorización.

Sin embargo, el caso es muy curioso ya que Elías tiene ante la CAAD un recurso de apelación, mismo que está en curso, ya que se sabe que el convenio tiene cláusulas que señalan a dicho organismo como un órgano a recurrir en caso de una disputa legal y no necesariamente frente al TAS que es un ente internacional, con lo que veremos a qué organismo se regulará el conflicto.

Otro punto es que se dice que García de la Vega está asesorado por Ricardo de Buen, miembro del TAS, una situación que aseveran cercanos al futbolista cruzazulino, no es natural porque aunque no lleva el caso en forma directa, sí existe una asesoría del mismo cuando no debería ser “juez ni parte”. Incluso se sabe que De Buen ha defendido legalmente en otros casos de futbolistas al exagente FIFA.

García de la Vega ya perdió frente a la CAAD recursos de amparo, por lo que mañana se verán las caras nuevamente para desarrollar el recurso de revisión y desahogo de pruebas, en el que Hernández y su grupo de abogados desea anular dicho convenio pues el contrato no estaría ajustado al Reglamento de Agente de Jugadores, situación que deberá dirimir la CAAD para dar su veredicto.