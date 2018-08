Eliminan a tenista y su hijo salta a la cancha para consolarlo (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un pequeño no soportó ver triste a su padre y decidió ir a consolarlo tras quedar eliminado en las calificaciones del US Open.

El francés, Nicolás Mahut, peridó su partido ante el español, Tommy Robredo, por parciales de 6-3,2-6 y 6-3, por lo que al terminar el partido, salió con los ánimos por los suelos y se fue directamente a su silla, donde su pequeño hijo, Natanael, de siete años, saltó a la cancha para abrazar a su padre, informó Vanguardia MX.

El ganador del encuentro, Tommy Robredo, antes de retirarse de la cancha fue a saludar su rival y al pequeño que consolaba a Mahut.

Tambien te puede interesar: ¡Termina el Maratón de la CDMX! Conoce a los ganadores

Decía la leyenda que el tenis con hijos se volvía mucho más difícil y agobiante. Viendo a Mahut tras caer en la Qualy del US Open, permítanme que lo dude (📽️ @TennisChannel) pic.twitter.com/4UWFRRvjUA — Fernando Murciego (@fermurciego) 24 de agosto de 2018

No es la primera ocasión en que el pequeño salta a la cancha para estar con su padre, hace unos meses, Mahut se coronó campeón en dobles de Roland Garros junto a Pierre- Hugues Herbert, y el pequeño festejó junto a su padre para gusto del respetable.

Before she completed the calendar “Golden Slam” at the Seoul Olympics, Steffi Graf cruised through the competition in New York, defeating Garbiela Sabatini in the finals to win her first #USOpen title. pic.twitter.com/2D187xaZD5 — US Open Tennis (@usopen) 26 de agosto de 2018