¿Fútbol sin alcohol y sin barras de aficionados?

NUEVO LEÓN.- La Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de Nuevo León, planteó que la venta de alcohol y las barras de aficionados deben desaparecer de los estadios para prevenir la violencia.

En rueda de prensa para anunciar la Caminata por la Paz, Érvey Cuéllar Adame, titular de la dependencia, afirmó que los municipios y el Congreso local deben legislar en la materia, publica Milenio.com.

"Por qué no establecen en la Ley de Prevención de Combate al Abuso de Alcohol, por parte de los legisladores, que en lugar de andar abucheando lo que hace este gobierno, establecer que ese día que hay un evento de juego de futbol, que se venderá cerveza o bebidas embriagantes hasta las 14:00 horas o no se venderá ninguna bebida en los estadios como en Europa, no venden alcohol en los estadios, que son las cantinas más grandes del mundo, ¿por qué los legisladores no le sugieren a los municipios? o ¿quién es el alcalde que le va a entrar?”, propuso.

“La responsabilidad de los estadios respecto a los que van ahí no solo cuando están dentro sino cuando están afuera”

"Es un tema que debería ponerse en la mesa: la responsabilidad de los estadios respecto a los que van ahí no solo cuando están dentro sino cuando están afuera, pero ese grupo de porras o barras deben de desaparecer... ante una circunstancia de este tipo, pero ponerlo en la ley", planteó contundente el funcionario estatal.

Cuéllar reconoció que hay intereses y lo único que se pudiera considerar es quien vende o fabrica la cerveza en el estadio.

"Yo fui presidente del Consejo de Alcoholes y siempre nos opusimos; solo una vez en Cintermex se suspendió la venta de cerveza a sugerencia del Consejo”, dijo.

"Pero se me hace muy antipático y de muy mal gusto que se esté autorizando la venta de cerveza por un municipio, en domingo, porque contraviene los reglamentos y además es discriminatorio, ¿por qué para unos sí y para otros no?, debe haber muchos intereses", cuestionó.

Gobernador secunda

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón secundó a la Subsecretaría de Prevención del Delito con una amenaza: anular los permisos para expender bebidas embriagantes.

En rueda de prensa, el mandatario estatal informó que la instrucción es que si dentro de los estadios de futbol brota algún episodio de violencia se cancelará la autorización estatal para la venta de alcohol.

“Si nosotros vemos en el concepto de que (los estadios) no siguen la instrucción que dimos, cancelaremos todo permiso de venta de alcohol en los dos estadios y las barras se han permitido en los equipos de futbol, ha sido una condición de simpatía, pero que se ha tornado violentos”, sentenció.

“El Bronco” señaló que el Estado otorga el permiso definitorio de alcoholes en todos los establecimientos, y el municipio sólo da la anuencia.