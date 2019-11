Quedan 5 cupos para Eurocopa: Hungría, Gales y Eslovaquia van por uno

Agencias

Los bombos del sorteo para la fase final de la Eurocopa 2020 van tomando forma. España será cabeza de serie y ya son 19 las selecciones clasificadas de manera directa. Falta por determinar este martes qué selección entre Hungría, Gales y Eslovaquia entra como segunda clasificada del grupo E.

Las últimas cuatro plazas para el torneo se decidirán entre 16 selecciones en cuatro playoffs de repesca en marzo de 2020. Pero antes, el sábado 30 de noviembre, se celebrará el sorteo de la fase final. Será a las 18:00 (hora española) en Bucarest (Rumanía).

Qué selecciones están clasificadas para la Eurocopa

Grupo A: Inglaterra (1ª y cabeza de serie) y República Checa (2ª).

Grupo B: Ucrania (1ª y cabeza de serie) y Portugal (2ª).

Grupo C: Alemania y Holanda.

Grupo D: Suiza (1ª) y Dinamarca (2ª).

Grupo E: Croacia (1ª).

Grupo F: España (1ª y cabeza de serie) y Suecia (2ª).

Grupo G: Polonia (1ª) y Austria (2ª).

Grupo H: Francia (1ª) y Turquía (2ª).

Grupo I: Bélgica (1ª y cabeza de serie) y Rusia (2ª).

Grupo J: Italia (1ª y cabeza de serie) y Finlandia (2ª).

En el grupo C falta por decidir quién será primera de grupo entre Alemania y Holanda. En el E Hungría, Gales y Eslovaquia se disputan la segunda plaza.

Dinamarca también calificó este lunes (@dbulandshold)

Cómo se forman los bombos del sorteo

Los bombos del sorteo se configurarán exclusivamente en función de los resultados de la fase de clasificación, aunque, como hay grupos de cinco selecciones y otros de seis, en los de seis se descontarán los puntos obtenidos ante el último clasificado.

Las seis mejores primeras serán cabezas de serie e irán al bombo 1. En el bombo 2 estarán las otras cuatro primeras y las dos mejores segundas. En el bombo 3, las siguientes seis mejores segundas. Finalmente, al bombo 4 van a parar las dos peores segundas y, de forma genérica, las cuatro ganadoras de los playoff de repesca.

Dado el caracter peculiar de esta Eurocopa con 12 sedes y, dado que las selecciones anfitrionas deben estar en el grupo que alberga su sede, la UEFA puede modificar los bombos si dos selecciones anfitrionas que comparten grupo están en el mismo bombo. De momento no se da es circunstancia. Además, hay restricciones políticas, por lo que Ucrania, que no puede ir al grupo de Rusia, irá al grupo C o F.

Italia, que no calificó al Mundial pasado, cerró la eliminatoria para la Euro 2020 con puntaje perfecto (Foto: @UEFAEURO)

Así están los bombos del sorteo de la fase final

(En negritas, selecciones seguras y, en cursiva, selección aún no clasificada).

Bombo 1 (cabezas de serie): Italia, Inglaterra, Bélgica, España, Ucrania y Francia.

Bombo 2: Alemania, Suiza, Croacia, Polonia, Rusia y Portugal.

Bombo 3: Turquía, Dinamarca, Holanda, Austria, Suecia y República Checa.

Bombo 4: Finlandia, Hungría y las cuatro vencedoras de los playoff de repesca.

Cómo es la repesca

A diferencia de Eurocopas y Mundiales anteriores, la repesca no la juegan las selecciones con mejores resultados en la fase de clasificación que no hayan logrado el billete. En esta edición se ha reservado la repesca para las mejores selecciones de cada una de las divisiones de la Liga de Naciones. Las vacantes se cubren con las selecciones de la misma liga que no hayan obtenido plaza o, si sigue habiendo vacantes, las de ligas inferiores. Si hay más de cuatro selecciones de una Liga con derecho a jugar la repesca, las campeones de grupo juegan la repesca de su liga y para las otras se sortea si juegan el de su liga o el de una liga superior donde hubiese vacantes.

Cada repesca será un miniplayoff de cuatro selecciones con semifinales y final a partido único. La semifinal se disputará en el campo de la selección mejor clasificada en la Liga de Naciones y el campo de la semifinal se determinará por sorteo.

Suecia no extraña a Ibrahimovic.

Cómo están ahora los playoff de repesca

Playoff A: Islandia, una selección de la Liga B y otras dos a sortear entre Bulgaria, Israel, Rumanía y, si no se clasifica, Hungría. Los islandeses y la selección de la liga B jugarán su semifinal como locales.

Playoff B: Bosnia Herzegovina, que jugará esta repesca, República de Irlanda e Irlanda del Norte, que se sorteará si juegan la repesca A o B y, si no se clasifican, Gales y/o Eslovaquia, a las que también se sortearía si van al grupo A o B.

Playoff C: Noruega-Serbia y Escocia contra la que no vaya a la repesca A entre Bulgaria, Israel, Rumanía y, si no se clasifica, Hungría.

Playoff D: Georgia-Bielorrusia y Macedona del Norte-Kosovo.

Cuándo es el sorteo de la repesca

El sorteo para determinar en qué playoff quedan encuadradas las seleccioens excedentes y en el estadio de qué ganador de semifinales se disputa la final se celebrará este viernes, 22 de noviembre, a las 12:00 del mediodía en la sede de la UEFA en Nyon.

Cuándo se juega la repesca

Los partidos de semifinales de la repesca se jugarán el jueves 26 de marzo de 2020 y las finales el martes 31 de marzo de 2020. Las cuatro selecciones ganadoras jugarán la Eurocopa 2020.

(Info: as.com)