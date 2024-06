Emilio Azcárraga rechaza que dueños impongan jugadores a la selección

Emilio Azcárraga, presidente del Club América y de Grupo Televisa, rechazó la noción de que los dueños de equipos impongan jugadores en la Selección Mexicana.

En una entrevista con Caliente TV, Azcárraga abordó los rumores persistentes sobre la supuesta injerencia de los propietarios en las decisiones de los directores técnicos.

"Yo no conozco a ningún dueño que haya sometido a ningún director técnico de la selección a que lleve a ningún jugador, ninguno y nunca me ha pasado",

afirmó Azcárraga.

Según él, esta idea es una excusa fácil para los entrenadores que no desean asumir la responsabilidad de sus decisiones,

Azcárraga enfatizó que cada parte del equipo tiene responsabilidades claras: Santiago Baños se encarga de la formación del equipo, André Jardine lo dirige y los jugadores desempeñan su papel en la cancha.

Dijo que si alguien intenta culpar a la dirección técnica por un mal desempeño, esa persona no debería estar en el equipo:

Además, el presidente de Grupo Televisa señaló su deseo de apoyar a la Selección Mexicana, aunque no siempre está de acuerdo con las decisiones sobre convocatorias. Citó el caso del delantero Henry Martín como un ejemplo de manejo incorrecto.