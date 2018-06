Empresa mexicana regala cerveza a embajada Corea por pase del TRI

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un patrocinador de la selección mexicana entregó un gran cargamento a la sede diplomática surcoreana en Washington para agradecerles el triunfo de su equipo, que puso a México en octavos de Rusia 2018.

También te puede interesar: ¡Coreano, hermano, ya eres mexicano!

La marca cervecera mexicana Estrella Jalisco —uno de los patrocinadores oficiales de la selección nacional de México— regaló un cargamento con decenas de cajas de cerveza a la Embajada de Corea del Sur en Washington D.C. (EE.UU.) tras la victoria del país asiático sobre el conjunto alemán, que permitió al Tricolor pasar a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018, informa el portal Cnet.

El cargamento venía acompañado de una nota en la que el fabricante felicitaba a sus "amigos surcoreanos" por el "enorme esfuerzo en el Mundial de este año y por la gran victoria" sobre Alemania.

"En representación de todos los aficionados mexicanos, simplemente queremos decir gracias", proseguía el texto, que aseguraba que los coreanos "ya son oficialmente parte de la familia" e invitaba a los ciudadanos del país asiático a unirse a la hinchada mexicana para apoyar al Tricolor de aquí en adelante.

Este miércoles, durante la última fecha del grupo F, México perdió 0-3 ante Suecia y corrió riesgo de ser eliminado, quedando a merced del resultado del encuentro que jugaban simultáneamente Corea del Sur —que ya no tenía chances de avanzar a octavos de final— y Alemania.

Sin embargo, el seleccionado surcoreano dio la sorpresa y se impuso por 2-0, un resultado que le quitaba toda posibilidad al combinado germano de igualar a México por puntos y superarlo por diferencia de goles. De esta manera, México pudo retener la segunda posición en la tabla y avanzar hacia la siguiente fase de la Copa del Mundo.

Showing thanks to our South Korean friends as the official beer of @miseleccionmxEN Cheers to you, hermano 🇰🇷 ya eres Mexicano 🇲🇽#VamosPorLaEstrella #FIFAWorldCup #ProudPartner pic.twitter.com/mM03ZrTQNo

— EstrellaJalisco (@EstrellaJalisco) 27 de junio de 2018