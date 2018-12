Cruz Azul abre la cartera por Enner Valencia

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Máquina fortalecería su ataque con la contratación del ex jugador del Pachuca, West Ham, Everton y aún futbolista de Tigres; Enner Valencia, por el que ofrece hasta 10 millones de pesos

Cruz Azul quiere fortalecer su plantilla sí o sí de cara al siguiente torneo, independientemente de lo que haga en la próxima Final frente a América.

A los rumores que sitúan a Orbelin Pineda y a Víctor Dávila en La Noria, Cruz Azul estaría muy cerca de fichar al ecuatoriano Enner Valencia.

De acuerdo a información de Daniel Chanona, reportero de Univision, los celestes estarían en la labor de fortalecer el ataque de su equipo, hoy con Martín Cauteruccio y Milton Caraglio, con la llegada del hoy atacante de Tigres a cambio de 10 millones de dólares.

Si se llega a dar esta incorporación, lo más probable es que Martín Cauteruccio, actual nueve cementero, deje la institución, sobre todo porque Milton Caraglio, el otro eje de ataque, ha exhibido un buen desempeño en este certamen.

"La verdad que he tenido muchísimas ganas de jugar y este torneo no fue así. No quiero ser un jugador cómodo, un jugador conformista que estando en la banca se sienta bien, yo quiero trabajar para jugar y voy a tratar de buscar eso", afirmó el ecuatoriano, de acuerdo con el diario ABC.

-¿Te gustaría seguir en el futbol mexicano con un nuevo equipo?

"Sí, seguro que me gustaría, me gusta mucho México, me gusta mucho el futbol mexicano, así que si se da la oportunidad estaría bien".

Su poca participación obedece a que no fue un elemento del gusto de Ferretti, pues manifestó que siempre se entregó al máximo en los entrenamientos.

Cruz Azul y el resto de equipos del fútbol mexicano tienen hasta el próximo martes 18 de diciembre para cerrar transferencias de jugadores que integran la Liga MX.