Enrique Alfaro propone que el Estadio Jalisco se llame Pelé

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro propuso que el Estadio Jalisco ahora se llame Pelé, pero para no causar ‘indignación’, el mandatario estatal lanzó una encuesta

El funcionario retomó la propuesta que sugirió el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para que cada País afiliado al máximo órgano rector del futbol nombrara a uno de sus estadios con el nombre de Pelé.

Esta mañana, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, escribió en sus redes sociales que enviará a Clubes Unidos de Jalisco la institución integrada por Atlas, Leones Negros de la UdeG, Chivas, y Oro Jalisco, para que consideren renombrar al Estadio Jalisco con alguno de las 3 opciones que él sugirió a través de una encuesta.

Las tres opciones que propone Enrique Alfaro son: Estadio Jalisco Rey Pelé, Estadio Rey Pelé, y Estadio Edson Arantes do Nascimento Pelé.

Voy a enviar una propuesta a Clubes Unidos de Jalisco para que uno de los estadios donde Pelé construyó su legado lleve su nombre. pic.twitter.com/zTKM1nZXDI — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 13, 2023

La semana pasada, el presidente de los Leones Negros de la UdeG, e integrante de Clubes Unidos de Jalisco, Alberto Castellanos, en entrevista con CANCHA, descartó la solicitud que ya había realizado Gianni Infantino, y consideró que en todo caso se buscaría un patrocinador para asociar su marca al Estadio Jalisco.

"De manera particular me parece que Pelé es una gloria del futbol a nivel mundial, para muchos el mejor jugador del mundo de todos los tiempos, pero de eso a que por el simple hecho de que Pelé haya jugado aquí en el Mundial del 70 tengamos que ponerle su nombre al Estadio Jalisco yo no estaría tan seguro por la identidad que tiene el Estadio como Jalisco, porque uno busca entre las circunstancias económicas que ojalá algún patrocinador o marca importante quisiera asociar su nombre al Estadio Jalisco", dijo.

Hasta el momento, las cuentas de Enrique Alfaro en Twitter y Facebook han recibido votos a su propuesta, pero también infinidad de críticas señalando que no es necesario renombrar al Estadio Jalisco.

