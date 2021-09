Entradas para la pelea entre "Canelo" y Plant se agotan en cuestión de minutos

Apenas se dio a conocer la fecha en la que Saúl "Canelo" Álvarez peleará ante Caleb Plant el próximo 6 de noviembre, en el que significará su regreso a Las Vegas, Nevada, y los aficionados del boxeo estuvieron pendientes para la venta de boletos.

Las entradas para el evento se pusieron a la disponibilidad del público este miércoles y aproximadamente en 3 minutos se agotaron las localidades más económicas para la pelea que se realizará en la Grand Garden Arena del MGM Grand.

