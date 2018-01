Messi habla de la salida de Neymar: "tenemos más equilibrio"

Agencia

ESPAÑA.- Leo Messi ha concedido una entrevista a 'World Soccer', recogida por la Gazzetta, y Sport en la que repasa el momento de Barça y de la mala temporada del Madrid a la vez que revela detalles familiares en su lado más personal, esto indica el diario Marca en su portal web.

El adiós de Neymar: "La marcha de Neymar ha supuesto en un cambio en nuestra manera de jugar. Perdimos mucho potencial ofensivo, pero nos ayudó en el sentido defensivo. Actualmente estamos muy bien armados en el centro del campo. Tenemos más equilibrio y eso nos hace más fuertes en defensa".

Champions: "¿El principal adversario? El Manchester City es uno de los equipos más fuertes en este momento. Lo mismo vale para el PSG. Pero todavía queda mucho y no descarto al Real Madrid como candidato, tanto por calidad como por experiencia. Y después está el Bayern, otra gran escuadra que peleará hasta el final. Pero ahora mismo City y PSG son los mejores".

El momento del Madrid: "Es temporal. No es la primera vez que hemos visto una situación así en el Madrid, pero al final volverá a luchar por todo, gracias al equipo y los jugadores que tiene y porque siempre lo ha hecho".

Relación con Cristiano: "No tenemos ninguna relación, solo nos vemos en las noches de premios, que es cuando hablamos. Todo está bien, pero nuestras vidas no se cruzan a menudo".

Elogios a Umtiti: "Se entrena como juega, no deja nada en la reserva. Fuera del campo es una persona excelente. No sabía mucho de él antes de que llegara. Viendo cómo se entrena, no me extraña lo que hace en los partidos. Veo todas sus cualidades y no me sorprende lo que hace en los partidos".

Su familia: "Ser padre es la cosa más linda que me ha pasado. Ves la cosas de una manera distinta. Mi vida está centrada en mis hijos. Por la mañana los llevo al cole y cuando vuelvo a casa voy a buscar a Thiago. Cuando sale del cole, intentamos pasar tiempo juntos con Antonella y Mateo hasta la cena. Les acostamos y luego, nada, pasando tiempo entre nosotros, como cualquier familia. A Mateo (el pequeño) le extraña que me pidan una foto o un autógrafo. No lo entiende. Thiago ya empieza a entender, más o menos. Va al estadio, pero no lo entiende completamente. A veces en casa me llama "Messi".