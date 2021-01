Equipo de tercera división elimina al Real Madrid de Copa del Rey

Ciudad de México.- El Real Madrid está pasando por un mal momento, y este miércoles lo ha confirmado, pues fue eliminado de la Copa del Rey por un equipo de la tercera división en el futbol de España: Club Deportivo Alcoyano.

El Madrid arrancó ganando en el Estadio El Collao con un tanto de Militao en el primer tiempo, pero al minuto 80 los locales empataron por medio del zaguero José Solbes.

Fue en tiempos extras que el partido se definió para el equipo que juega en la Segunda División B, con un gol de Juanan en el minuto 115, y a pesar de contar con un jugador menos por la expulsión de Ramón López pocos minutos antes.

De esta forma el marcador quedó 2-1 a favor del equipo de Alicante, pese a que el cuadro merengue terminó jugando con figuras como Casemiro, Valverde, Asensio, Benzema, Hazard y Kroos.

No es una vergüenza: Zidane

Zinedine Zidane, DT del Real Madrid, descartó que la eliminación de los merengues a manos del CD Alcoyano en la Copa del Rey sea una vergüenza para la institución blanca.

"Esto es el fútbol, son cosas difíciles. Jugamos contra un Segunda B y tenemos que ganar el partido pero no ha sido así. Pero no es una vergüenza, no es nada de todo eso. Son cosas que pasan en una carrera, hay que asumir la responsabilidad, la asumo completamente.

"Vamos a seguir trabajando. Sacar esto. Otro día doloroso porque no nos gusta perder, sobre todo los jugadores, que sólo quieren ganar. Ahora no vamos a volvernos locos y vamos a pensar y seguir trabajando", dijo Zidane tras la eliminación.

Zidane reconoció que no se preocupa por perder su trabajo con el Madrid, ya que es una situación que no depende de él.

"Bueno, cuando se pierde siempre hay cosas que se hablan. Asumo la responsabilidad y pasará lo que va a pasar, estoy tranquilo. Cuando estamos en el campo lo que quieren es ganar el partido.

"Lo intentan y a veces pasan cosas distintas. Hay que asumirlo, lo asumo y vamos a ver qué pasa en estos días", sentenció.

