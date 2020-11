Muere Ernesto Canto, campeón olímpico en Los Ángeles 1984

Cancún.- El Comité Olímpico Mexicano (COM) confirmó el deceso del ex medallista olímpico Ernesto Canto Gudiño, exmarchista y miembro del Comité Ejecutivo del COM.

A través de sus redes sociales la organización dio a conocer el fallecimiento del atleta, quien ganó la medalla de oro en los 20 kilómetros de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984.

La #FamiliaOlímpica mexicana lamenta el deceso de @ErnestoCantoG, Miembro del Comité Ejecutivo del COM y un ícono de la marcha mundial; ganó todo y se consagró con el oro obtenido en los 20 km de los JO Los Ángeles 84.

Le deseamos a sus seres queridos pronta resignación. QEPD pic.twitter.com/0NuyGMw5Gy — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) November 20, 2020

El atleta compartió el 31 de octubre en su cuenta oficial de Twitter que estaba “luchando contra una enfermedad”, pero no precisó de cuál se trataba.

Buenos días medios de comunicación amigos y familia olímpica.Les comunico que estoy luchando contra una enfermedad.agradezco a todos ustedes sus sinceras palabras de aliento y preocupación por mi estado de salud,cada día recupero fuerza y ánimo para seguir adelante. — Ernesto Canto Gudiño (@ErnestoCantoG) October 31, 2020

Seis días después, el 5 de noviembre, por la misma vía, agradeció las muestras de cariño que había recibió.

“Estoy pasando por una situación difícil pero la estoy enfrentando con fe y determinación”, tuiteó.

También aclaró que no había solicitado donantes de sangre y reconoció el apoyo que le había brindado su familia para afrontar el momento complicado al que se enfrentó.

